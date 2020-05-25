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Июльский бой Тухугова в UFC оказался под угрозой срыва 

«Это Кавказ» и ещё 10 1 час назад
Бой Тухугова в UFC оказался под угрозой срыва
Фото: Reuters
Поединок российского бойца смешанных единоборств из Чечни Зубайры Тухугова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нидерландах может не состояться из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил сам спорстмен.
«Дали бой, я согласился, это было еще до карантина. 18 июля мне дали бой в Нидерландах, я уже был настроен. Не думаю, что из-за карантина этот бой состоится, но мы еще не знаем, что и как. Должны были вот-вот сказать соперника, но не успели пока», — рассказал Тухугов ТАСС.
По словам россиянина, в этом году он планировал попасть в топ-15 бойцов UFC.
«Если я в этом году смогу подраться два раза, шанс есть», — добавил спортсмен.
Прошлый бой Тухугова в UFC состоялся в феврале в новозеландском Окленде. Соперником россиянина стал американец Кевин Агилар, Тухугов победил его техническим нокаутом в первом раунде. Этот бой стал вторым для россиянина после трехлетнего перерыва.
Тухугов является партнером по команде чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Всего в активе 29-летнего спортсмена 19 побед, 5 поражения и одна ничья.
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MMA , Хабиб Нурмагомедов , Зубайры Тухугов , ИТАР-ТАСС
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