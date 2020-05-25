Бой Тухугова в UFC оказался под угрозой срыва

Поединок российского бойца смешанных единоборств из Чечни Зубайры Тухугова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нидерландах может не состояться из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил сам спорстмен.

«Дали бой, я согласился, это было еще до карантина. 18 июля мне дали бой в Нидерландах, я уже был настроен. Не думаю, что из-за карантина этот бой состоится, но мы еще не знаем, что и как. Должны были вот-вот сказать соперника, но не успели пока», — рассказал Тухугов ТАСС.

По словам россиянина, в этом году он планировал попасть в топ-15 бойцов UFC.

«Если я в этом году смогу подраться два раза, шанс есть», — добавил спортсмен.

Прошлый бой Тухугова в UFC состоялся в феврале в новозеландском Окленде. Соперником россиянина стал американец Кевин Агилар, Тухугов победил его техническим нокаутом в первом раунде. Этот бой стал вторым для россиянина после трехлетнего перерыва.