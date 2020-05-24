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Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Магрегора 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 34 4 часа назад
Нурмагомедов оценил рейтинг бойцов ММА от Магрегора
Фото: Reuters
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА, составленный ирландцем Конором Макгрегором.
Ранее ирландец назвал в Twitter четырех лучших, по его мнению, бойцов ММА всех времен. В него вошли бразилец Андерсон Силва, канадец Жорж Сен-Пьер, американец Джон Джонс и сам Макгрегор.
«Ты проигрывал в полулегком весе, в легком весе и в полусреднем. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты величайший боец UFC в истории твиттера», — написал Хабиб в Twitter.
В феврале Нурмагомедов заявлял, что ему не интересен новый бой с ирландским спортсменом Конором Макгрегором даже за 100 млн долларов.
Напомним, 7 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и отстоял титул чемпиона UFC в легком весе. Празднование победы закончилась дракой за пределами ринга и в ринге после боя.
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