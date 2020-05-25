Хабиб напомнил UFC о своем рекорде 

В своем Instagram Нурмагомедов отметил, что в той схватке поставил рекорд в UFC. Дело в том, что накануне битвы с Трухильо россиянин повредил боковые связки колена, поэтому скорректировал свою тактику в пользу тейкдаунов. Речь шла о том, чтобы просто брать соперника и бросать его на пол в течение всего поединка.