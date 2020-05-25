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Хабиб напомнил UFC о своем рекорде 

Просто Про Спорт и ещё 23 4 часа назад
Хабиб напомнил UFC о своем рекорде
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях опубликовал пост, где рассказал подписчикам о своем достижении семилетней давности. Тогда Хабиб сражался с Абалем Трухильо и одолел его, сделав за три раунда 21 тейкдаун.
В своем Instagram Нурмагомедов отметил, что в той схватке поставил рекорд в UFC. Дело в том, что накануне битвы с Трухильо россиянин повредил боковые связки колена, поэтому скорректировал свою тактику в пользу тейкдаунов. Речь шла о том, чтобы просто брать соперника и бросать его на пол в течение всего поединка.
Судьи тогда зафиксировали единогласную победу Хабиба над Трухильо. Свой следующий поединок Нурмагомедов должен провести с американцем Джастином Гэтжи, временным чемпионом UFC.
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MMA , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов
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