Хабиб напомнил UFC о своем рекорде 

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях опубликовал пост, где рассказал подписчикам о своем достижении семилетней давности. Тогда Хабиб сражался с Абалем Трухильо и одолел его, сделав за три раунда 21 тейкдаун.
В своем Instagram Нурмагомедов отметил, что в той схватке поставил рекорд в UFC. Дело в том, что накануне битвы с Трухильо россиянин повредил боковые связки колена, поэтому скорректировал свою тактику в пользу тейкдаунов. Речь шла о том, чтобы просто брать соперника и бросать его на пол в течение всего поединка.
Судьи тогда зафиксировали единогласную победу Хабиба над Трухильо. Свой следующий поединок Нурмагомедов должен провести с американцем Джастином Гэтжи, временным чемпионом UFC.