Хабиба назвали криптонитом Макгрегора

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер высказался о возможном реванше россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора . Слова спортсмена приводит Sport Bible.

«Конор может снова стать чемпионом, но у Хабиба подходящий стиль для победы над ним. Он криптонит для Конора», — заявил Сен-Пьер.

Он добавил, что россиянин хорошо умеет сокращать дистанцию, и это делает Макгрегора уязвимым.

Криптонит — вымышленное вещество, которое фигурирует во вселенной DC Comics. Оно является единственной немагической слабостью Супермена и других криптонцев и способно оказывать на них воздействие, которое разнится в зависимости от цвета минерала.

В октябре 2018 года Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе в поединке с Макгрегором. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием обоих спортсменов. В результате бойцы были дисквалифицированы и получили денежные штрафы.

24 мая Нурмагомедов назвал Макгрегора лучшим бойцом «в истории Twitter». Так боец отреагировал на составленный ирландцем список величайших бойцов в истории. Макгрегор поставил себя на второе место в собственном списке.