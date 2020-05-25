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Нурмагомедова назвали криптонитом Макгрегора 

Lenta.ru и ещё 3 7 часов назад
Хабиба назвали криптонитом Макгрегора
Фото: Reuters
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер высказался о возможном реванше россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Слова спортсмена приводит Sport Bible.
«Конор может снова стать чемпионом, но у Хабиба подходящий стиль для победы над ним. Он криптонит для Конора», — заявил Сен-Пьер.
Он добавил, что россиянин хорошо умеет сокращать дистанцию, и это делает Макгрегора уязвимым.
Криптонит — вымышленное вещество, которое фигурирует во вселенной DC Comics. Оно является единственной немагической слабостью Супермена и других криптонцев и способно оказывать на них воздействие, которое разнится в зависимости от цвета минерала.
В октябре 2018 года Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе в поединке с Макгрегором. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием обоих спортсменов. В результате бойцы были дисквалифицированы и получили денежные штрафы.
24 мая Нурмагомедов назвал Макгрегора лучшим бойцом «в истории Twitter». Так боец отреагировал на составленный ирландцем список величайших бойцов в истории. Макгрегор поставил себя на второе место в собственном списке.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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