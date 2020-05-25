Самозванец: почему Макгрегору не место среди величайших

Конор Макгрегор — безусловно уникальное явление в мире ММА, невероятно мощный локомотив, который за счёт неповторимого стиля, острого как бритва языка и умения не только показать свой талант, но и правильно его преподнести, вывел спорт на новую волну популярности. Это по справедливости самый кассовый и самый высокооплачиваемый боец за всю историю UFC, но при этом его нельзя назвать не только одним из лучших бойцов UFC, но и лучшим в отдельно взятом дивизионе в отдельно взятый период времени. Однако в своём собственном рейтинге Ноториус поставил себя на второе место после бразильца Андерсона Силвы.

Ни одной защиты титула

Хотя Конор Макгрегор и был чемпионом UFC в двух дивизионах, он ни разу не защищал свой пояс, а потому вряд ли может считаться лучшим даже в отдельно взятый период времени. Его карьерный взлёт оказался невероятно стремительным. С момента дебюта до завоевания временного чемпионского пояса в полулёгком весе прошло всего два года. За это время Макгрегор выиграл шесть боёв, пять из которых досрочно, получил пять специальных премий за лучшее выступление вечера и превратился в мегазвезду, способную в любом из своих боёв продать как минимум миллион платных трансляций.

12 декабря 2015 года ирландец шокировал мир тем, как за 13 секунд смёл с трона многолетнего короля полулёгкого веса Жозе Алду и направился за денежными боями, но всё что происходило в его карьере после этого, никак не претендует на великое наследие. Спустя три месяца после главной победы в жизни он был разгромлен в полусреднем весе Нейтом Диасом , который никогда не поднимался даже в топ-5 лучших бойцов дивизиона, а победа в поспешно организованном UFC реванше получилась на редкость неубедительной. Макгрегор снова оказался беспомощен против проходов борца средней руки и получил победу при определённой судейской благосклонности.

После этого он одержал вторую и последнюю победу в титульном бою над Эдди Альваресом , словно дождавшись, когда пояс чемпиона UFC в лёгком весе, где царил хаос и эпоха безвременья, окажется в руках самого слабого и стилистически удобного из чемпионов. В последующие четыре года Макгрегор получил урок настоящего профессионального бокса от Флойда Мейвезера, проиграл вчистую эпическое противостояние Хабибу Нурмагомедову и нокаутировал едущего с ярмарки ветерана Дональда Ковбоя Серроне.

Однобокий боец с удобной оппозицией

Все названные Макгрегором и признанные бойцовской общественностью величайшие бойцы как правило универсалы, которые правили в своих дивизионах на протяжении нескольких лет подряд, уничтожая всю оппозицию и не избегая никого из соперников. Макгрегор на протяжении последних четырёх лет тщательно выбирает удобных для себя соперников, а оба своих чемпионских титула он де-факто не завоевал, а подобрал то, что плохо лежало. Бразилец Жозе Алду чемпионил в своём весе шесть лет, но с каждым боем защита титула давалась ему всё сложнее, а накопленный от ударов ущерб был всё заметнее. После поражения от Макгрегора он был деклассирован в двух боях Максом Холлоуэем, а затем проиграл и австралийцу Алексу Волкановски. Закат чемпиона по сути начался ещё до боя с Макгрегором.

Эдди Альварес имеет рекорд в UFC 4-3, и после встречи с Макгергором был бит не только Дастином Порье, но и россиянином Тимофеем Настюхиным, когда решил отравиться в азиатские гастроли после ухода из промоушена. Наконец, Нейт Диас, с которым у Макгрегора формально ничья, а по сути один вчистую проигранный бой, а другой — равный, имеет 12 поражений в карьере, а в последнем бою был уничтожен Хорхе Масвидалем. Даже в минувшем январе для возвращения в октагон Конору подобрали идеально удобного соперника Серроне, который сейчас находится на серии из четырёх поражений кряду. Разве это уровень величайшего?

Наконец, если брать чисто технический арсенал, то ирландец силён только в ударной технике, но при этом не обладает ни выносливостью, ни хорошей борьбой, ни умением терпеть в кризисных ситуациях. Оба боя против борцов приличного уровня он проиграл удушающими приёмами. С любым бойцом из первой пятёрки полусреднего веса у него практически нет шансов, а в лёгком он получил бы гарантированные проблемы в бою не только с Хабибом, но и с Тони Фергюсоном и, весьма вероятно, с обновлённым Джастином Гейтжи.

Кто реально достоин статуса величайших?

К остальным из названных Макгрегором кандидатур нет никаких вопросов. Бразилец Андерсон Силва безраздельно правил в среднем весе с 2006 по 2012 год. Он провёл десять успешных защит титула, одержал 12 досрочных побед и получил 14 специальных премий. Паук останется в истории, как один из самых доминирующих чемпионов, побивших лучших средневесов своего времени во главе с чемпионом PRIDE Дэном Хендерсоном . Более того, единственными, кто выжил в пятираундовой битве с Силвой стали соотечественники Талес Лейтес и Демиан Майя , которых он, видимо, пожалел.

Канадец Жорж Сен-Пьер правил в полусреднем весе с 2006 по 2007 и с 2008 по 2013 год, проведя 9 успешных защит, а затем и забрал пояс в среднем весе, вернувшись в октагон после трёхлетнего перерыва. Канадец оба раза уходил непобеждённым, а оба своих поражения от Мэтта Серры и Марка Хьюза успешно реваншировал. Единственный минус Сен-Пьера — слишком осторожная тактика, из-за чего он только 8 боёв в UFC выиграл досрочно, а в остальном предпочитал завалять соперника в партере до судейского решения.

Американец Джон Джонс и сейчас остаётся по сути непобеждённым чемпионом полутяжёлого веса. В его активе также 10 досрочных побед и десять защит пояса. Единственное поражение в бою с Мэттом Хэмиллом он получил ввиду дисквалификации за запрещённые удары. С момента завоевания пояса в 2011 году он почти 10 лет никому не проигрывает, а лишался титула лишь из-за допинговых скандалов и проблем с законом. Однако лучшие годы Джонса тоже остались позади. Две последние защиты с Тьягу Сантосом и Домиником Рейесом получились крайне неубедительными, а значит конец эпохи Джонса тоже не за горами.

Среди недооценённых Макгрегором чемпионов особняком стоит Деметриус Джонсон, который не так популярен, потому что выступал в наилегчайшем весе. Но именно ему принадлежит абсолютный рекорд UFC — 11, по числу защит титула. С 2012 по 2018 год он оставался первым и единственным чемпионом UFC в этом дивизионе и одержал за это время семь побед.

Если говорить о чемпионах двух дивизионов, то и среди них есть более достойные кандидатуры. Так член Зала Славы Рэнди Кутюр неоднократно владел чемпионскими поясами в тяжёлом и полутяжёлом весе. В его активе девять побед в титульных боях и 11 досрочных финишей в октагоне. Даниэль Кормье также владел поясами в этих дивизионах, выиграл шесть титульных боёв и одержал семь досрочных побед. Даже смешной «тройной чемпион» Генри Сехудо , недавно повесивший перчатки на гвоздь, проводил успешные защиты своих обоих титулов, поэтому каждый из них ставится выше Конора.

А как же Хабиб

Лёгкий, как и тяжёлый вес в своей истории не знал таких безраздельных королей, как другие дивизионы. Россиянин Хабиб Нурмагомедов пока провёл только две успешных защиты титула и только в начале строительства своего наследия. Однако так и несостоявшийся бой с Тони Фергюсоном даст повод скептикам оспаривать его место в истории UFC.

Конечно, тягаться с величайшими среди всех времён и весов ему не под силу, но оспорить статус лучшего легковеса всех времён, который сейчас негласно принадлежит Би-Джей Пенну, также владевшему и поясом в полусреднем весе, россиянину по зубам. У Пенна шесть побед в титульных боях и 10 досрочных финишей в октагоне, а у Хабиба пока соответственно три и шесть.