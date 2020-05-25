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Хабиб Нурмагомедов отказался сдать тест на COVID-19 

News.ru и ещё 6 6 часов назад
Хабиб Нурмагомедов отказался сдать тест на COVID-19
Фото: News.ru
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отказался пройти обследование на коронавирус после заражения отца. Сейчас его родитель и тренер Абдулманап Нурмагомедов находится в реанимации в состоянии искусственной комы, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
После того как Абдулманапа Нурмагомедова из Махачкалы доставили в московскую клинику Хабибу предложили тоже пройти полное обследование и сдать тест на COVID-19. Но он отказался, попросив медиков уделять всё внимание отцу, передаёт Telegram-канал Mash.
Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин пообещал Хабибу Нурмагомедову посодействовать в лечении его отца и тренера. Об этом заявил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз. По его словам, глава государства заверил, что мужчине будут обеспечены все необходимые условия. Менеджер отметил, что боец призывает всех оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса. О госпитализации Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в Москву.
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Комментарии
MMA , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов , Владимир Путин
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