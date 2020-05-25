Хабиб Нурмагомедов отказался сдать тест на COVID-19 

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отказался пройти обследование на коронавирус после заражения отца. Сейчас его родитель и тренер Абдулманап Нурмагомедов находится в реанимации в состоянии искусственной комы, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

После того как Абдулманапа Нурмагомедова из Махачкалы доставили в московскую клинику Хабибу предложили тоже пройти полное обследование и сдать тест на COVID-19. Но он отказался, попросив медиков уделять всё внимание отцу, передаёт Telegram-канал Mash.