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Тренер сборной РФ по MMА задержан по подозрению в убийстве 

Артём Кульша и ещё 21 2 часа назад
Тренера по MMA задержали за организацию убийства
Фото: Sports.ru
Тренер по смешанным боевым искусствам (MMА) Владимир Осия заподозрен в организации заказного убийства и задержан. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
В июне 2019 года, как сообщал «Рамблер», в поселке Поварово Московской области был убит директор местного торгового центра Николай Леонов. Вскоре после этого по подозрению в организации преступления была задержана жена погибшего.
Недавно по подозрению в причастности к убийству Леонова был задержан Осия, а также еще четыре человека. В настоящее время все они дают показания в Следственном комитете.
Осия — заслуженный тренер России, бывший тренер молодежной сборной России по ММА, старший тренер взрослой сборной страны и наставник таких бойцов, как Анатолий Малыхин, Армен Гулян, Али Абдулхаликов и Магомед Исмаилов.
В 2016 году Осия был признан лучшим тренером года по версии Союза ММА, а в 2019 году сборная России по ММА под его руководством заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира — пять золотых медалей, четыре серебряных и 10 бронзовых.
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Комментарии 3
MMA , Николай Леонов , Магомед Исмаилов , Анатолий Малыхин , Али Абдулхаликов , СБОРНАЯ РОССИИ , СКР
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