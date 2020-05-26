Тренера по MMA задержали за организацию убийства

Тренер по смешанным боевым искусствам (MMА) Владимир Осия заподозрен в организации заказного убийства и задержан. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

В июне 2019 года, как сообщал «Рамблер», в поселке Поварово Московской области был убит директор местного торгового центра Николай Леонов . Вскоре после этого по подозрению в организации преступления была задержана жена погибшего.

Недавно по подозрению в причастности к убийству Леонова был задержан Осия, а также еще четыре человека. В настоящее время все они дают показания в Следственном комитете

В 2016 году Осия был признан лучшим тренером года по версии Союза ММА, а в 2019 году сборная России по ММА под его руководством заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира — пять золотых медалей, четыре серебряных и 10 бронзовых.