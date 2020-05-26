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СМИ: у задержанного тренера ММА Осии нашли неизвестный порошок 

Газета.Ru 4 часа назад
У задержанного Осии нашли неизвестный порошок
Фото: Instagram
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили неизвестный порошок во время обысков в квартире тренера по смешанным единоборствам (MM) Владимира Осии, сообщает "РЕН ТВ".
Отмечается, что вещество отправлено на экспертизу.
По информации Telegram-канала "112", специалист был задержал в рамках дела об убийстве директора торгового центра подмосковного поселка Поварово Николая Леонова, который был убит 4 июня 2019 года. Также были задержаны еще четверо предполагаемых соучастников убийства.
Осия работает с известным бойцом Магомедом Исмаиловым больше десяти лет. По его руководством спортсмен выигрывал чемпионат России по боевому самбо (2011) и чемпионат мира (2012). В 2019 году возглавляемая специалистом национальная команда страны по ММА выиграла чемпионат мира.
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MMA , Николай Леонов , Магомед Исмаилов , МВД , РЕН ТВ
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