У задержанного Осии нашли неизвестный порошок

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили неизвестный порошок во время обысков в квартире тренера по смешанным единоборствам (MM) Владимира Осии, сообщает "РЕН ТВ".
Отмечается, что вещество отправлено на экспертизу.
По информации Telegram-канала "112", специалист был задержал в рамках дела об убийстве директора торгового центра подмосковного поселка Поварово Николая Леонова, который был убит 4 июня 2019 года. Также были задержаны еще четверо предполагаемых соучастников убийства.
Осия работает с известным бойцом Магомедом Исмаиловым больше десяти лет. По его руководством спортсмен выигрывал чемпионат России по боевому самбо (2011) и чемпионат мира (2012). В 2019 году возглавляемая специалистом национальная команда страны по ММА выиграла чемпионат мира.