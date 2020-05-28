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Макгрегор: я величайший боец в истории, смиритесь с этим 

RT на русском и ещё 13 4 часа назад
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор назвал себя величайшим бойцом в истории.
«Не забывайте о самом высоком процентном соотношении нокаутов, а также о самых быстрых нокаутов в UFC и за его пределами. Также я завоевал больше всех титулов, одержал больше всех досрочных побед в наибольшем количестве дивизионов. Так что я просто величайший боец всех времен, черт возьми! Просто смиритесь с этим и расслабьтесь», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Макгрегор одновременно владел чемпионскими поясами в лёгком и полулёгком дивизионах UFC. За карьеру в MMA ирландский боец одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.
Ранее Нейт Диаз назвал себя величайшим бойцом в истории MMA за победу над Макгрегором.
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