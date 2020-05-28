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Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Одобрено проведение двух турниров UFC 

News.ru и ещё 12 4 часа назад
Одобрено проведение двух турниров UFC
Фото: Reuters
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) одобрила проведение двух турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
Как сообщает агентство AP, 30 мая должен пройти поединок американца Тайрона Вудли и бразильца Гилберта Бернса. Ещё один турнир пройдёт 6 июня.
Кроме того, состоятся два боксёрских вечера — 9 и 11 июня. Все бои пройдут без зрителей.
Ранее UFC отменил турнир, главным событием которого должен был стать поединок Александра Волкова и Кёртиса Блейдса в тяжёлой весовой категории. Бой россиянина с американцем должен был состояться 20 июня в канадском городе Саскатун, писал NEWS.ru.
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