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Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Глава UFC отказал Макгрегору в проведении титульного боя 

RT на русском и ещё 8 3 часа назад
Глава UFC отказал Макгрегору в титульном бое
Фото: Reuters
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что в ближайшее время ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор не получит титульный поединок.
«Следующим соперником Усмана станет кто-то из этих бойцов: Колби Ковингтон, Хорхе Масвидаль, Леон Эдвардс. Кто-то из них, но не Конор Макгрегор», — приводит слова Уайта ESPN.
Камару Усман является действующим чемпионом UFC в среднем весе.
Макгрегор одновременно владел чемпионскими поясами в лёгком и полулёгком дивизионах UFC. За карьеру в MMA ирландский боец одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В последнем своём поединке он одолел Дональда Серроне.
Ранее Макгрегор назвал себя величайшим бойцом в истории.
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