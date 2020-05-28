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Конор Макгрегор принял вызов Андерсона Силвы 

News.ru и ещё 6 3 часа назад
Макгрегор принял вызов Андерсона Силвы
Фото: Conor McGregor/twitter.com
Бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор принял вызов на поединок от другого экс-чемпиона бразильца Андерсона Силвы.
Об этом он написал в своём Twitter. Ранее Макгрегор назвал бразильца величайшим бойцом в истории, после чего Силва в Instagram предложил ирландцу бой в промежуточной весовой категории.
Я принимаю, — написал Конор.
В 2020 году Силве исполнилось 45 лет, за свою карьеру он был чемпионов UFC в среднем весе. 31-летний Макгрегор обладал двумя чемпионскими поясами — в лёгком и полулёгком весе.
Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-чемпион Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вновь назвал себя величайшим бойцом ММА и тем самым ответил многочисленным критикам.
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