Макгрегор принял вызов Андерсона Силвы

Бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор принял вызов на поединок от другого экс-чемпиона бразильца Андерсона Силвы.

Об этом он написал в своём Twitter. Ранее Макгрегор назвал бразильца величайшим бойцом в истории, после чего Силва в Instagram предложил ирландцу бой в промежуточной весовой категории.

Я принимаю, — написал Конор.

В 2020 году Силве исполнилось 45 лет, за свою карьеру он был чемпионов UFC в среднем весе. 31-летний Макгрегор обладал двумя чемпионскими поясами — в лёгком и полулёгком весе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-чемпион Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вновь назвал себя величайшим бойцом ММА и тем самым ответил многочисленным критикам.