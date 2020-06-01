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Лучший боец UFC отказался от чемпионского титула 

Lenta.ru и ещё 33 10 часов назад
Лучший боец UFC отказался от чемпионского титула
Фото: USA TODAY USPW / Reuters
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс написал в социальных сетях, что отказывается от титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Пост доступен в его Twitter-аккаунте.
32-летний Джонс предложил провести титульный поединок между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем.
«Сейчас мне ничего не даст поединок с ними. Дайте знать, если вам захочется, чтобы я легко одолел любого из них в 2021-м. Надеюсь, к этому времени мне смогут заплатить», — написал он.
Позже после вопроса одного из подписчиков Джонс уточнил, что отказывается от титула.
До этого Джонс опубликовал ряд постов, где подверг критике руководство UFC. По мнению бойца, глава промоушена Дэйна Уайт недоплачивает ему, несмотря на статус американца. Джонс возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.
В феврале Джонс победил Рейеса и удержал чемпионский пояс. Итог поединка вызвал споры у экспертов и болельщиков. Многие сочли победу Джонса следствием судейских ошибок.
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Комментарии
MMA , Джон Джонс , Доминик Рейес , Ян Блахович
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