Президент UFC пообещал Макгрегору титульный бой 

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт признал, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор получит титульный шанс.
Сообщается, что ирландец станет следующим соперником победителя боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, который должен состояться в сентябре 2020-го.
"Предвкушаю бой Гэтжи — Хабиб. Хочется посмотреть, чем он закончится. А вот уже после этого буду в предвкушении боя Макгрегора с победителем", — цитирует Уайта ESPN.
Стоит отметить, что в своем последнем поединке на UFC 246 Макгрегор на 40 секунде нокаутировал ветерана ММА Дональда Серроне.
Ранее Джон Джонс обвинил Уайта во лжи.