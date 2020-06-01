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Президент UFC пообещал Макгрегору титульный бой 

Газета.Ru и ещё 5 42 минуты назад
Президент UFC пообещал Макгрегору титульный бой
Фото: РИА Новости
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт признал, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор получит титульный шанс.
Сообщается, что ирландец станет следующим соперником победителя боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, который должен состояться в сентябре 2020-го.
"Предвкушаю бой Гэтжи — Хабиб. Хочется посмотреть, чем он закончится. А вот уже после этого буду в предвкушении боя Макгрегора с победителем", — цитирует Уайта ESPN.
Стоит отметить, что в своем последнем поединке на UFC 246 Макгрегор на 40 секунде нокаутировал ветерана ММА Дональда Серроне.
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