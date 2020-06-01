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Джонс заявил, что отказывается от титула чемпиона UFC 

RT на русском и ещё 9 2 часа назад
Джонс отказался от титула чемпиона UFC
Фото: RT на русском
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил, что отказывается от своего титула.
«Организуйте бой за титул в полутяжёлом весе между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем. На данный момент я не получу ничего от поединка с кем-нибудь из них. Ребята, дайте мне знать, если захотите устроить со мной лёгкий бой в 2021 году. Надеюсь, к тому времени мне будут готовы заплатить», — написал Джонс в своём Twitter, позднее, в комментариях подтвердив, что это значит, что он отказывается от титула.
Джонс владеет поясом полутяжёлого дивизиона с 2018 года. На его счету 26 побед и одно поражение в карьере, также один бой был признан несостоявшимся.
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