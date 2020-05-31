Волков назвал дату следующего боя в UFC 

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Российский тяжеловес Александр Волков назвал дату следующего поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом он написал в своем Instagram.

31-летний россиянин подерется с американцем Кертисом Блэйдсом . Бой пройдет в США 21 июня.

В марте российский боец анонсировал «большой поединок». До этого желание встретиться с ним в октагоне выражал франко-камерунский тяжеловес Фрэнсис Нганну

Свой последний поединок в UFC Волков провел в ноябре 2019-го на турнире в Москве. Россиянин одержал победу над американцем Грегом Харди судейским решением.

В смешанных единоборствах Волков одержал 31 победу и потерпел семь поражений.