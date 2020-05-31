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Тактаров сравнил американских полицейских с российскими 

Lenta.ru и ещё 1 13 часов назад
Американских полицейских сравнили с российскими
Фото: ТАСС
Бывший боец смешанного стиля (MMA) и актер Олег Тактаров прокомментировал беспорядки в США, которые были спровоцированы убийством полицейскими Джорджа Флойда. Слова экс-спортсмена приводит Sport24.
52-летний Тактаров признался, что давно знал о жестокости американских полицейских.
«В правоохранительные органы идут те, у кого есть определенные проблемы и расстройства. Такие люди подавляют в себе тягу к садизму. Идут они в полицию, чтобы нажать на курок пистолета», — считает он.
Кроме того, Тактаров сравнил американских полицейских с их российскими коллегами. По его мнению, у сотрудников правоохранительных органов в США больше прав.
Десятки городов США охвачены акциями протеста, которые начались после смерти Флойда. Власти заявили о том, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.
Флойд скончался вскоре после грубого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Его смерть повлекла за собой протесты по всей стране.
Тактаров известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в 1990-х. Россиянин долгое время проживал в США, где после завершения бойцовской карьеры начал сниматься в кино.
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Комментарии 18
MMA , Олег Тактаров , МВД
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