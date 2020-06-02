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Волкановски бросил вызов Макгрегору 

Газета.Ru и ещё 4 9 часов назад
Волкановски бросил вызов Макгрегору
Фото: Газета.Ru
Обладатель чемпионского титула UFC в полулегком весе Алекс Волкановски бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору, сообщает The Sun.
Австралийский боец отметил, что готов принять этот бой, потому что нужно быть «абсолютным дураком», чтобы отказаться. При этом он даже готов набрать вес, чтобы провести поединок в весовой категории противника.
"Для меня это больше, чем просто бои за деньги. Это больше о том, чтобы лишить его имя звания величайшего в полулегком весе за все время, это будет много значить для меня", — заявил он.
Ранее сообщалось, что известен файткард турнира UFC 250.
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