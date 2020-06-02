Волкановски бросил вызов Макгрегору 

Обладатель чемпионского титула UFC в полулегком весе Алекс Волкановски бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору , сообщает The Sun.

Австралийский боец отметил, что готов принять этот бой, потому что нужно быть «абсолютным дураком», чтобы отказаться. При этом он даже готов набрать вес, чтобы провести поединок в весовой категории противника.

"Для меня это больше, чем просто бои за деньги. Это больше о том, чтобы лишить его имя звания величайшего в полулегком весе за все время, это будет много значить для меня", — заявил он.

Ранее сообщалось, что известен файткард турнира UFC 250.