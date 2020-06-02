«Сложные времена для UFC»: Джонс грозит отставкой

Первый номер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от категории Джон Джонс всерьез настроен отказаться от чемпионского пояса в полутяжелом весе. У Костлявого произошел конфликт с президентом промоушена Даной Уайтом из-за разногласий по поводу гонораров — Джонс просит освободить себя от контракта.

UFC всерьез рискует лишиться, вероятно, лучшего бойца современности. Джон Джонс заявил о намерении аннулировать свой контракт с главной бойцовской лигой планеты и освободить чемпионский титул в 205 фунтах. Все из-за недавнего конфликта Костлявого с боссом UFC Даной Уайтом.

«Бой с Домиником Рейесом или Яном Блаховичем мне ничего не даст. Боунс выходит из игры. Если встретите меня на улице, то обращайтесь ко мне просто как к Джей Джею. Титулу в полутяжелом весе я говорю: «Пришел, увидел, победил». Каждый раз, когда я выходил в клетку, я принимал ущерб и получал удары в голову. И сейчас я больше не думаю, что моя нынешняя оплата труда того стоит. Освобождаю ли я свой пояс? Да», — написал Джонс в Twitter.

После яркой победы тяжеловеса Фрэнсиса Нганну над Жаирзиньо Розенстрайком Джонс договорился с французом в социальных сетях о поединке. Такая вывеска потенциально может стать одной из самых ожидаемых и покупаемых: на четыре свои последних боя Нганну в общей сложности потратил четыре минуты, а его природная мощь уже стала легендой. Джонсу же, который пик своей карьеры явно уже пережил, необходим новый вызов. Судя по всему, трилогии с Даниэлем Кормье не будет. Соответственно, Костлявому нужен новый вызов. В полутяжелом весе соперников, с которыми можно развернуть яркую историю, у Джонса нет.

Но в переговорах с UFC у первого номера рейтинга «pound for pound» возникли сложности. По словам Уайта, Джонс запросил за поединок с Нганну немыслимые для смешанных единоборств $30 млн Боунс же утверждает, что речь шла о повышении чеков для него, но конкретную сумму он не называл. После обмена любезностями Джонс попросил Дану освободить его от контракта и «подавиться деньгами», назвав его лжецом.

«Я, вероятно, сделаю больше денег в своем первом поединке по правилам бокса, чем в трех следующих боях в UFC вместе взятых. У меня есть недвижимость, чтобы забить на все и просто быть отцом. Никто не должен мириться с ложью Уайта», — считает чемпион.

Впрочем, до официального лишения титула еще далеко. Тренер Джонса Майк Винкельджон подтвердил, что его подопечный действительно серьезно настроен заработать себе денежный контракт и, возможно, даже отказать от пояса, но уход на пенсию Джона он не представляет. Инсайдер Ариэль Хэльвани в свою очередь сообщил о желании Костлявого стоять на своем, однако ситуация может измениться после одного-двух звонков. Предполагается, что Джонс таким образом хочет выторговать себе жирный чек, а UFC в сложившихся обстоятельствах деваться некуда — придется либо платить, либо отказываться от бойца.

«Джон Джонс — один из величайших из тех, кто когда-либо занимался этим. Решение, которое он хочет принять по поводу своей дальнейшей карьеры, полностью зависит от него. Суть заключается в том, что он сделал достаточное количество денег на боях, и теперь он в таком положении, что может позволить себе завершить карьеру и больше никогда не работать», — произнес Уайт.

Проблемой остается тот факт, что никто не понимает, сколько Джонс хочет получать. Гарантированный гонорар Боунса варьируется в районе $500 тыс. На деле же эта сумма, учитывая все отчисления, достигает $5 млн Больше чемпиона в UFC получает не только Хабиб Нурмагомедов , но некоторые другие статусные бойцы, что наверняка бьет по самолюбию Джона.

«Сложные времена для UFC. 125 фунтов — вакантный титул, 135 фунтов — вакантный. Чемпионы в 145, 155 и 185 фунтах не могут покинуть свои страны из-за коронавируса. 205 фунтов — вакантный титул. В тяжелом весе чемпион занят другой работой (Стипе Миочич работает пожарным. — «Газета.Ru»). Я считаю, что Джон Джонс заслуживает больше, чем платят ему в UFC. Несмотря на это, ему будет сложно заставить их увеличить гонорар», — поразмышлял экс-боец UFC Бен Аскрен.

Реальность такова, что при любых обстоятельствах Джонс не сможет получить якобы требуемые $30 млн Для MMA в целом эти деньги неподъемные — в любом другом промоушене Джону тоже столько не заплатят. С большой долей вероятности заработать столько бойцу за один поединок можно только в боксе, да и то с соперником мирового уровня, но сделать успешную карьеру там тому же Боунсу представляется маловероятным. Но и для UFC потеря Джонса будет критической, учитывая его реноме и без того не самую выделяющуюся конкуренцию в тяжелых дивизионах. Компромисс в этой ситуации выглядит наилучшим решением для обеих сторон, и вопрос остается лишь в сумме: например, заплатить лишние $2-3 млн Джонсу вполне реально, но не факт, что этого хватит.