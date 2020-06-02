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Чернокожий чемпион UFC выступил перед толпой со словами о «страхе белых» 

Lenta.ru и ещё 3 7 часов назад
Чернокожий чемпион UFC заявил о «страхе белых»
Фото: @isoakavakimotu
Новозеладнский боец смешанного стиля (MMA) Исраэл Адесанья выступил перед протестующими в Окленде и рассказал о проявлениях расизма в своей жизни. Видео опубликовал журналист ESPN Ариэль Хельвани в своем Twitter.
Чернокожий Адесанья, являющийся действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), признался перед толпой протестующих в том, что неоднократно наблюдал страх белых людей перед ним.
«Скольким из вас приходится входить в магазин с руками за спиной, чтобы никто не заподозрил вас в краже?» — спрашивал боец.
Он рассказал, что не раз видел «испуганные глаза белых» в лифте.
«Как будто у меня был выбор кем родиться! Хотя я все равно выбрал бы родиться черным», — заявил Адесанья.
Акции протеста против расовых притеснений проходят во многих странах мира после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда. Мужчина скончался после грубого ареста — полицейские придавили Флойду горло. Кадры задержания попали в сеть. В США протесты переросли в массовые беспорядки.
Адесанья ни разу не уступал по правилам MMA. На его счету 19 побед, 14 из которых — нокаутом.
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MMA , Ариэль Хельвани
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