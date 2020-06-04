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Российский боец рассказал о пожизненной дисквалификации в UFC 

Газета.Ru и ещё 19 4 часа назад
Магомедов рассказал о причине дисквалификации в UFC
Фото: Instagram
Российский боец Руслан Магомедов рассказал, за что получил пожизненную дисквалификацию в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передает "Спорт-Экспресс".
7 сентября 2016 стало известно, что боец сдал положительный тест на допинг, после чего было начато расследование. В октябре того же года еще одна-допинг-проба Магомедова показала наличие запрещенных веществ. В феврале 2018 года спортсмен был отстранен на два года, а в октябре 2018 года в организме бойца нашли следы анаболических стероидов. Сначала было объявлено о четырехлетней дисквалификации, но затем Американское антидопинговое агентство (USADA) пожизненно его отстранило за отказ сдавать пробы допинг-офицерам.
"Допинг-офицеры сказали мне, что периодически будут ко мне приезжать в течение четырех лет — то есть в течение всего срока дисквалификации. Я когда это услышал, сказал им: "Идите вы все лесом!". Это и привело к тому, что мне дали пожизненную дисквалификацию", — поделился он.
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MMA , Прочее , Руслан Магомедов
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