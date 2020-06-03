Кормье высказался об отказе Джонса от титула UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал слова лидера рейтинга лучших бойцов организации Джона Джонса об отказе от титула чемпиона в полутяжёлом весе.

«Верю, что он более чем серьёзен, когда говорит об этом. Пока он не дрался, был отстранён и травмирован, он понял, каково жить без титула чемпиона», — цитирует Кормье MMA Fighting.

Он выразил мнение, что когда Джонс травмировался, то уже терял титул и понял, что может спокойно жить и без пояса чемпиона.

«Мне кажется, это понимание даёт ему чувствовать себя комфортно и предоставляет возможность говорить то, что он говорит. Потому я уверен, что Джонс всерьёз намерен отказаться от титула чемпиона», — добавил Кормье.

Джонс владеет поясом полутяжёлого дивизиона с 2018 года. На его счету 26 побед и одно поражение в карьере, также один бой был признан несостоявшимся.