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Кормье высказался об отказе Джонса от титула UFC в полутяжёлом весе 

RT на русском 3 часа назад
Кормье высказался об отказе Джонса от титула UFC
Фото: Reuters
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал слова лидера рейтинга лучших бойцов организации Джона Джонса об отказе от титула чемпиона в полутяжёлом весе.
«Верю, что он более чем серьёзен, когда говорит об этом. Пока он не дрался, был отстранён и травмирован, он понял, каково жить без титула чемпиона», — цитирует Кормье MMA Fighting.
Он выразил мнение, что когда Джонс травмировался, то уже терял титул и понял, что может спокойно жить и без пояса чемпиона.
«Мне кажется, это понимание даёт ему чувствовать себя комфортно и предоставляет возможность говорить то, что он говорит. Потому я уверен, что Джонс всерьёз намерен отказаться от титула чемпиона», — добавил Кормье.
Джонс владеет поясом полутяжёлого дивизиона с 2018 года. На его счету 26 побед и одно поражение в карьере, также один бой был признан несостоявшимся.
Ранее Ян Блахович заявил, что не верит в уход Джонса из UFC.
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Комментарии
MMA , Джон Джонс , Даниэль Кормье , Ян Блахович
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