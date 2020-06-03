Боец MMA прокомментировал беспорядки в США

Боец MMA Дмитрий Смоляков прокомментировал беспорядки в США, передает Sport24.

Напомним, протесты начались из-за того, что афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейских.

"Многие американские полицейские встали на сторону народа. Они сняли с себя погоны и пошли вместе с людьми против насилия. Но мирным митингом. И даже был такой жест: полицейские, признавая вину и чрезмерную жестокость при задержаниях, встали на колено и попросили у населения прощения. А население так растрогалось, что им пришлось подходить к полицейским, поднимать, благодарить.

Народ понял полицию, а полиция сказала, что они здесь не для того, чтобы людям плохо делать. Они сами стояли с плакатами, призывая остановить жестокость", — сказал Смоляков.