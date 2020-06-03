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Боец MMA Смоляков прокомментировал беспорядки в США 

Газета.Ru и ещё 1 6 часов назад
Боец MMA прокомментировал беспорядки в США
Фото: РИА Новости
Боец MMA Дмитрий Смоляков прокомментировал беспорядки в США, передает Sport24.
Напомним, протесты начались из-за того, что афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейских.
"Многие американские полицейские встали на сторону народа. Они сняли с себя погоны и пошли вместе с людьми против насилия. Но мирным митингом. И даже был такой жест: полицейские, признавая вину и чрезмерную жестокость при задержаниях, встали на колено и попросили у населения прощения. А население так растрогалось, что им пришлось подходить к полицейским, поднимать, благодарить.
Народ понял полицию, а полиция сказала, что они здесь не для того, чтобы людям плохо делать. Они сами стояли с плакатами, призывая остановить жестокость", — сказал Смоляков.
Ранее экс-игрок сборной России Дмитрий Торбинский рассказал о полицейских в США.
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MMA , Дмитрий Смоляков , Дмитрий Торбинский , СБОРНАЯ РОССИИ
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