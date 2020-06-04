Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
29 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
0 1
Байер Байер
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
1 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
0 1
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
0 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 1
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
1 6
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
0 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
5 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Боруссия М Боруссия М
6 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Фортуна
Фортуна
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Байер
Байер
16:30
Бавария Бавария
7 июня

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Вердер
Вердер
14:30
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
16:30
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
19:00
Кёльн Кёльн

Монсон сравнил американских и российских полицейских 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Монсон сравнил американских и российских полицейских
Фото: @jeff_monson_official
Боец смешанного стиля (ММА), член совета депутатов подмосковного Красногорска Джефф Монсон сравнил американских и российских полицейских. Его слова приводит Sport24.
«В России полиция не вселяет такой страх, как в Америке. Да, россияне боятся тех же штрафов, но здесь можно спокойно пройти мимо полицейского, спросить у него время», — заявил Монсон.
По его мнению, если в России сотрудник правоохранительных органов поплатится за нанесенные гражданину увечья, то в США жестокие действия полиции уже стали привычными.
Десятки городов США охватили акции протеста, сопровождающиеся массовыми беспорядками. Поводом для них стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, который скончался 25 мая в результате грубого ареста.
В мае 2018 года Монсон получил российский паспорт, а затем избрался в совет депутатов Красногорска от партии «Единая Россия», заявив о планах отказаться от гражданства США. За свою карьеру он провел 86 боев, из них 59 побед и 26 поражений, еще один поединок завершился вничью.
Видео дня. Девятилетний японский футболист «чеканит» мяч вслепую
Последние новости
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию Кремль прокомментировал прогноз Собянина по возвращению к нормальной жизни Кремль прокомментировал прогноз Собянина по возвращению к нормальной жизни Стало известно о новом обращении Путина к россиянам после голосования Стало известно о новом обращении Путина к россиянам после голосования
Комментарии
MMA , Джефф Монсон , Единая Россия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«От слова презерватив?»: Роднина опозорилась
«От слова презерватив?»: Роднина опозорилась
ЦСКА признан лучшей командой в Европе
ЦСКА признан лучшей командой в Европе
Швейцария приготовилась к битве с Россией
Швейцария приготовилась к битве с Россией
Три российских паралимпийца переболели коронавирусом
Три российских паралимпийца переболели коронавирусом
Родители Щербаковой рассказали о Тутберидзе
Родители Щербаковой рассказали о Тутберидзе
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
00:09
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
Фигурное катание
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
00:11
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Футбол
«Разграблено и разрушено»: фигурист о бунтах в США
01:17
«Разграблено и разрушено»: фигурист о бунтах в США
Фигурное катание Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение