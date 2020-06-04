Все новости на карте

Боец смешанного стиля (ММА), член совета депутатов подмосковного Красногорска Джефф Монсон сравнил американских и российских полицейских. Его слова приводит Sport24.

«В России полиция не вселяет такой страх, как в Америке. Да, россияне боятся тех же штрафов, но здесь можно спокойно пройти мимо полицейского, спросить у него время», — заявил Монсон.

По его мнению, если в России сотрудник правоохранительных органов поплатится за нанесенные гражданину увечья, то в США жестокие действия полиции уже стали привычными.

Десятки городов США охватили акции протеста, сопровождающиеся массовыми беспорядками. Поводом для них стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, который скончался 25 мая в результате грубого ареста.