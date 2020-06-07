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Макгрегор заявил о завершении карьеры 

Майк Габриелян и ещё 66 3 часа назад
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Фото: Reuters
Знаменитый боец Конор Макгрегор заявил, что завершает карьеру и уходит из спорта.
«Привет, ребята, я решил уйти из борьбы. Спасибо всем за удивительные воспоминания! Это была классная прогулка!» — написал бывший чемпион в твиттере.
Он опубликовал свое фото после завоевания титула в Лас-Вегасе. На снимке Макгрегор обнимает мать.
«Выбери дом своей мечты, Магс, я люблю тебя! Всё, что вы хотите, это ваше», — написал спортсмен.
В соцсетях восприняли уход Макгрегора с недоверием. Ранее он уже сообщал, что решил уйти из MMA, но затем возвращался и вновь участвовал в поединках. Это уже третий по счету «уход» бойца из спорта. Он заявлял о «пенсии» в 2016 и 2019 годах.
Поэтому интернет-пользователи принялись подшучивать над ирландцем.
«У чувака было больше уходов из спорта чем побед за последние пять лет»
«В десятый раз уходишь. Прими наши поздравления».
«Хмм. Должны ли мы поверить на этот раз?» — вопросил один из комментаторов, опубликовав скриншоты из аккаунтов Макгрегора, сделанные весной 2019 года. Там он также сообщает, что уходит из большого спорта.
Президент бойцовского чемпионата UFC Дэйна Уайт не удивился решению спортсмена и заявил, что «такое уже бывало и раньше».
«Ему не следует драться, если он хочет уйти и отдохнуть», — сказал Уайт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Макгрегор помолился о выздоровлении итальянцев.
Видео дня. Как изменится работа фитнес-клубов
Комментарии 5
MMA , Конор Макгрегор
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