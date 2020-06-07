Макгрегор заявил о завершении карьеры 

Знаменитый боец Конор Макгрегор заявил, что завершает карьеру и уходит из спорта.

«Привет, ребята, я решил уйти из борьбы. Спасибо всем за удивительные воспоминания! Это была классная прогулка!» — написал бывший чемпион в твиттере.

Он опубликовал свое фото после завоевания титула в Лас-Вегасе. На снимке Макгрегор обнимает мать.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

«Выбери дом своей мечты, Магс, я люблю тебя! Всё, что вы хотите, это ваше», — написал спортсмен.

В соцсетях восприняли уход Макгрегора с недоверием. Ранее он уже сообщал, что решил уйти из MMA, но затем возвращался и вновь участвовал в поединках. Это уже третий по счету «уход» бойца из спорта. Он заявлял о «пенсии» в 2016 и 2019 годах.

Поэтому интернет-пользователи принялись подшучивать над ирландцем.

«У чувака было больше уходов из спорта чем побед за последние пять лет»

«В десятый раз уходишь. Прими наши поздравления».

«Хмм. Должны ли мы поверить на этот раз?» — вопросил один из комментаторов, опубликовав скриншоты из аккаунтов Макгрегора, сделанные весной 2019 года. Там он также сообщает, что уходит из большого спорта.

Президент бойцовского чемпионата UFC Дэйна Уайт не удивился решению спортсмена и заявил, что «такое уже бывало и раньше».

«Ему не следует драться, если он хочет уйти и отдохнуть», — сказал Уайт.