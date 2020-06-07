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Боец UFC «вырубил» соперника одним ударом 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон О'Мэйли одержал зрелищную победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) над Эдди Вайнландом. Видео предоставлено правообладателем.
25-летнему О'Мэйли потребовалось менее двух минут, чтобы нокаутировать Вайнланда. Американец нанес 35-летнему соотечественнику один прямой удар, завершив поединок. О'Мэйли демонстративно отошел от поверженного Вайнланда, отказавшись от добивания. Победа вызвала бурную реакцию в социальных сетях.
В частности, Twitter-аккаунт The Action Network отметил, что О'Мэйли «вырубил» Вайнланда. The Naked Gambling выразил мысль, что О'Мэйли успешно продвигает себя благодаря эффектным победам, а не оскорблениям соперников.
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