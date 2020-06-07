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Макгрегор объяснил, почему решил завершить карьеру 

RT на русском 7 часов назад
Макгрегор объяснил решение завершить карьеру
Фото: Reuters
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объяснил своё решение завершить спортивную карьеру.
«Эта игра перестала интересовать меня, ты постоянно ждёшь, но ничего не происходит. Я перебирал варианты следующих соперников, но на данном этапе среди них нет ни одного, кто имел бы значение», — приводит слова Макгрегора ESPN.
Он отметил, что предлагал UFC своё видение выхода из сложившейся ситуации.
«Почему они откладывают бой Нурмагомедова и Гэтжи на сентябрь? Я изложил свой план выхода из ситуации, но они отвергают все мои предложения, чтобы показать какую-то силу. Я и Джастин должны подраться за временный титул и продолжить движение», — добавил ирландец.
В послужном списке 31-летнего Макгрегора 22 победы в 26 поединках. 7 июня он в третий раз заявил о завершении карьеры, прежде он это делал в 2016 и 2019 годах.
Ранее Камил Гаджиев высказал мнение, что Макгрегор мог завершить карьеру из-за недостатка мотивации.
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Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Камил Гаджиев
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