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Мэйуэзер вызвал Макгрегора на реванш 

Спорт РИА Новости и ещё 7 11 часов назад
Мэйуэзер вызвал Макгрегора на реванш
Фото: AFP 2020 / Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер-младший готов провести еще один бой с ирландским представителем смешанных единоборств Конором Макгрегором.
Мэйуэзер, завершивший профессиональную карьеру, в августе 2017 провел бой с Макгрегором по правилам бокса. Американский спортсмен одержал победу над Макгрегором техническим нокаутом в десятом раунде. 7 июня ирландский боец объявил о завершении карьеры.
"Если не ошибаюсь, ты говорил Майку Тайсону, что побьешь меня во втором поединке, а теперь завершаешь карьеру. Мне казалось, что ты хочешь одолеть лучшего в истории. Если захочешь сделать это, я буду готов и снова накажу тебя на ринге", — написал Мэйуэзер в комментариях под публикацией Макгрегора в его аккаунте в Instagram.
Мэйуэзер не участвовал в боях после поединка с Макгрегором.
Видео дня. Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры
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MMA , Конор Макгрегор , Майк Тайсон
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