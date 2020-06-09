Мэйуэзер вызвал Макгрегора на реванш 

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Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер-младший готов провести еще один бой с ирландским представителем смешанных единоборств Конором Макгрегором

Мэйуэзер, завершивший профессиональную карьеру, в августе 2017 провел бой с Макгрегором по правилам бокса. Американский спортсмен одержал победу над Макгрегором техническим нокаутом в десятом раунде. 7 июня ирландский боец объявил о завершении карьеры.

"Если не ошибаюсь, ты говорил Майку Тайсону, что побьешь меня во втором поединке, а теперь завершаешь карьеру. Мне казалось, что ты хочешь одолеть лучшего в истории. Если захочешь сделать это, я буду готов и снова накажу тебя на ринге", — написал Мэйуэзер в комментариях под публикацией Макгрегора в его аккаунте в Instagram.

Мэйуэзер не участвовал в боях после поединка с Макгрегором.