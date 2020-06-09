Анонсирован бой Дацика с Александром Емельяненко 

Виктория Дацик, жена российского бойца смешанного стиля (MMA) Вячеслава Дацика , анонсировала грядущий поединок мужа с соотечественником Александром Емельяненко . Об этом сообщает «Спорт-Экспресс»..

По словам супруги спортсмена, совсем скоро он заключит контракт с новым промоушеном. С каким конкретно — Дацик не уточнила. Она также отметила, что Емельяненко заинтересован в проведении боя.

Ранее в понедельник, 8 июня, Дацик был осужден на один год лишения свободы за помощь другу в нелегальном переходе границы с Эстонией в декабре 2019-го. Боец должен выйти на свободу в августе этого года. На счету спортсмена по прозвищу Рыжий Тарзан 14 боев в ММА, в которых он одержал шесть побед и потерпел восемь поражений.