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Анонсирован бой Дацика с Александром Емельяненко 

Lenta.ru и ещё 20 5 часов назад
Анонсирован бой Дацика с Александром Емельяненко
Фото: РИА Новости
Виктория Дацик, жена российского бойца смешанного стиля (MMA) Вячеслава Дацика, анонсировала грядущий поединок мужа с соотечественником Александром Емельяненко. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс»..
По словам супруги спортсмена, совсем скоро он заключит контракт с новым промоушеном. С каким конкретно — Дацик не уточнила. Она также отметила, что Емельяненко заинтересован в проведении боя.
Ранее в понедельник, 8 июня, Дацик был осужден на один год лишения свободы за помощь другу в нелегальном переходе границы с Эстонией в декабре 2019-го. Боец должен выйти на свободу в августе этого года. На счету спортсмена по прозвищу Рыжий Тарзан 14 боев в ММА, в которых он одержал шесть побед и потерпел восемь поражений.
Емельяненко тренируется в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует глава Чечни Рамзан Кадыров. Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью. Всего на счету спортсмена 29 побед и 7 поражений в MMA.
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Комментарии
MMA , Александр Емельяненко , Рамзан Кадыров , Вячеслав Дацик
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