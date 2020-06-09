Названы сроки возвращения Хабиба в октагон

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов назвал сроки возвращения бойца в октагон.
"У нас есть ориентировочный месяц — это сентябрь. Место боя и точная дата пока не сообщались. Все находится в подвешенном состоянии, так как числа турниров еще не утверждены. Повторюсь, есть только приблизительная дата боя", — цитирует Магомедова ТАСС.
В следующем поединке Нурмагомедов должен встретится с обладателем временного чемпионского титула американцем Джастином Гэтжи.
Ранее Магомедов высказался о решении ирландского бойца Конора Макгрегора завершить карьеру.