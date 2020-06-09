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Боец Шлеменко потребовал показательного дела против Ефремова 

Lenta.ru и ещё 26 3 часа назад
Шлеменко потребовал показательного дела против Ефремова
Фото: РИА Новости
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко прокомментировал смертельное ДТП, произошедшее в центре Москвы по вине актера Михаила Ефремова. Мнением спортсмен поделился на своей странице в Instagram.
«Должно быть показательное дело против Ефремова, чтобы все поняли, что нельзя садиться за руль пьяным. Неважно, кто ты — известный артист, актер, сотрудник полиции, наказание должно быть соответствующее», — сказал Шлеменко.
Кроме того, боец отметил, что выступает за ужесточение наказания для пьяных водителей.
«Знаете, как говорится по-простому? С пьяного спрос вдвойне. Я считаю, что Ефремов поступил ужасным образом. Нужно приравнять такие преступления к умышленному убийству», — подытожил он.
Вечером 8 июня пьяный Ефремов устроил аварию на Смоленской площади в Москве. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого умер в больнице. Актеру грозит тюремный срок, его задержали. Помимо алкоголя в крови Ефремова обнаружили наркотики.
Шлеменко выступает против употребления алкоголя и наркотиков. На счету 36-летнего россиянина 59 побед и 13 поражений в профессиональной карьере.
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Комментарии
MMA , Прочее , Михаил Ефремов , Александр Шлеменко
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