Стало известно о состоянии отца Нурмагомедова

Находящийся на лечении от коронавируса Абдулманап Нурмагомедов , отец и тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова , открыл глаза и начал реагировать на происходящие вокруг события, заявил телеканалу ESPN менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.

Как сообщал «Рамблер», Нурмагомедов-старший был госпитализирован в конце апреля в махачкалинскую больницу с симптомами гриппа. 6 мая его с осложнениями перевели в одну из московских клиник, а неделю спустя он впал в кому. Медики диагностировали у тренера серьезные проблемы с сердцем, которые развились на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Через три дня отец спортсмена был выведен из состояния комы, однако уже 20 мая его состояние вновь ухудшилось. Нурмагомедова-старшего подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), потому что он не может дышать самостоятельно.

Накануне менеджер Хабиба Нурмагомедова, ведущий его дела в UFC, Али Абдель-Азиз заявил, что состояние отца бойца постепенно улучшается: он открыл глаза и начал реагировать на происходящее вокруг.