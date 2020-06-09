На бойцовском острове UFC состоятся три титульных боя 

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Ранее Уайт рассказал об инфраструктуре бойцовского острова UFC в Абу-Даби.

Турниры на бойцовском острове запланированы на 11, 15, 18 и 25 июля.

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