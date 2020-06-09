На бойцовском острове UFC состоятся три титульных боя 

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что в рамках турниров, которые пройдут на называемом бойцовском острове в Абу-Даби, состоятся три титульных поединка.
По словам Уайта, которые передаёт ESPN, в рамках турнира UFC 251 чемпион в полусреднем весе Камару Усман проведёт бой с Гилбертом Бёрнсом, Макс Холлоуэй поборется за титул чемпиона в полулёгком весе, принадлежащий Александеру Волкановски, а Пётр Ян и Жозе Алдо посоревнуются за вакантный титул в легчайшем весе.
Турниры на бойцовском острове запланированы на 11, 15, 18 и 25 июля.
Ранее Уайт рассказал об инфраструктуре бойцовского острова UFC в Абу-Даби.