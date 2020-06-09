Названа дата боя Нурмагомедова и Гейджи

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Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) планирует провести поединок между чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи 19 сентября. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

Титульный бой планируется провести на турнире UFC 253. Ранее глава организации Дэйна Уайт заявлял о возможности проведения поединка в сентябре. Место проведения турнира пока не определено.

Изначально бой планировалось провести в июле.