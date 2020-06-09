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СМИ: поединок за титул UFC между Нурмагомедовым и Гейджи запланирован на 19 сентября 

ТАСС 1 час назад
Названа дата боя Нурмагомедова и Гейджи
Фото: ТАСС
Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) планирует провести поединок между чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи 19 сентября. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.
Титульный бой планируется провести на турнире UFC 253. Ранее глава организации Дэйна Уайт заявлял о возможности проведения поединка в сентябре. Место проведения турнира пока не определено.
Изначально бой планировалось провести в июле.
Гейджи владеет титулом временного чемпиона UFC в легком весе. В мае он техническим нокаутом победил американца Тони Фергюсона. Всего на счету 31-летнего спортсмена 22 победы и два поражения. В активе Нурмагомедова, которому тоже 31 год, 28 боев в смешанных единоборствах, во всех из которых он победил.
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