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Александр Емельяненко раскритиковал Тактарова за высказывания о Кавказе 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Емельяненко раскритиковал Тактарова за слова о Кавказе
Фото: АГН «Москва»
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко раскритичковал победителя турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олега Тактарова за его высказывания о Кавказе.
«Я был очень удивлён, когда он давал интервью, кричал, что Кавказ, того генерала не хватает, этого, и тут он оттуда уехал. Что ж ты на территории самого Кавказа не говорил, что нужно сделать с кавказскими, кого завезти? Думаю, здесь он бы числился в списках без вести пропавших. Он бы даже не уехал отсюда», — заявил Емельяненко в интервью на Youtube-канале Асланбека Бадаева.
Ранее Емельяненко рассказал о пользе тренировок с Кадыровым.
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