Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
6 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
1 1
Падерборн 07 Падерборн 07
Фортуна
Фортуна
2 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
2 4
Бавария Бавария
7 июня

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Вердер
Вердер
0 1
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
1 1
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
1 1
Кёльн Кёльн
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 2
Унион Унион
Фортуна
Фортуна
0 1
Боруссия Д Боруссия Д
Бавария
Бавария
1 0
Боруссия М Боруссия М
14 июня

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Аугсбург Аугсбург
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Байер Байер
16 июня

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
19:30
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
21:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Герта Герта
17 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:30
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Боруссия Д
Боруссия Д
21:30
Майнц Майнц
20 июня

Бундеслига

3 из 9
Все матчи
Герта
Герта
16:30
Байер Байер
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Вольфсбург Вольфсбург
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Боруссия М Боруссия М

Боец MMA Шлеменко обнаружил труп в Иртыше 

Газета.Ru и ещё 10 5 часов назад
«Неприятная история»: боец MMA обнаружил труп в реке
Фото: пресс-служба RCC
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко заявил, что вытащил труп утопленника из реки.
Спортсмен отметил, что погибшему мужчине было 40-45 лет, а в воде тело находилось как минимум сутки.
"Друзья, вот такая неприятная история случилась со мной сегодня на Иртыше. Увидел тело человека в реке, сплавал за ним, вытащил на берег. Сейчас жду полицию. Будьте осторожны на воде! Трезво оценивайте свои силы!" — написал 36-летний Шлеменко в Instagram.
Ранее рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее.
Видео дня. После самоизоляции москвичи часто арендуют велосипеды
Газета.Ru: последние новости
Петр Ян рассказал об ожиданиях от боя с Жозе Алдо Петр Ян рассказал об ожиданиях от боя с Жозе Алдо Гаджиев: у отца Хабиба положительная динамика Гаджиев: у отца Хабиба положительная динамика Александр Емельяненко жестко высказался в адрес Тактарова Александр Емельяненко жестко высказался в адрес Тактарова
MMA , Александр Шлеменко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер группы Тутберидзе раскрыла цены на занятия
Тренер группы Тутберидзе раскрыла цены на занятия
«Низость и подлость: я ему больше руки не подам»
«Низость и подлость: я ему больше руки не подам»
Скрыл пробы: экс-президент IAAF сдал Россию
Скрыл пробы: экс-президент IAAF сдал Россию
«Когда сдохнете?» Ягудин назвал чернокожих «ошибкой Земли»
«Когда сдохнете?» Ягудин назвал чернокожих «ошибкой Земли»
«На спектаклях падал, нес всякую ерунду»
«На спектаклях падал, нес всякую ерунду»
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Овечкин влился в общий хор дураков»
00:45
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Хоккей
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Ягудин объяснил скандальное высказывание
02:19
Ягудин объяснил скандальное высказывание
Фигурное катание
Боец UFC «вырубил» соперника одним ударом
00:12
Боец UFC «вырубил» соперника одним ударом
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение