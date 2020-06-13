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«Задолжали поединок»: Хабиб и Гэтжи подерутся в Абу-Даби 

Газета.Ru и ещё 2 8 часов назад
«Задолжали поединок»: где подерутся Хабиб и Гэтжи
Фото: Газета.Ru
Россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи проведут поединок за титул чемпиона UFC в легком весе в Абу-Даби в сентябре 2020 года. Об этом объявил глава промоушена Дана Уайт, отметивший, что бой может возглавить один из турниров организации.
Поединок российского бойца, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи, который стал обладателем пояса временного чемпиона промоушена в этом весе, может состояться в Абу-Даби. Об этом рассказал глава организации Дана Уайт.
«Мы задолжали Хабибу и Джастину поединок», — заявил Уайт, чьи слова приводит издание MMA Fighting.
Согласно его словам, у боя, на кону которого будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе, есть все шансы возглавить турнир. Телеканал Globo ранее проинформировал, что поединок может состояться 19 сентября в рамках UFC 253. Таким образом, Нурмагомедов и Гэтжи встретятся уже после завершения так называемого проекта «Бойцовский остров».
Идея этого проекта принадлежит Уайту, для которого было важно устроить турниры во время пандемии коронавируса. Остров, на котором запланировано проводить мероприятия промоушена, находится в Абу-Даби, инфраструктура уже готова к принятию различных турниров. К примеру, в следующем месяце Абсолютный бойцовский чемпионат намерен провести на острове сразу четыре турнира — 11, 15, 18 и 25 июля. Примечателен этот остров тем, что именно на нем свою вторую защиту провел Нурмагомедов — он одолел американца Дастина Порье в сентябре 2019 года. Кстати, также на этом острове находится трасса Яс Марина, на которой с 2009 года проходят гонки «Формулы-1».
Здесь стоит отдельно рассказать, что на этом острове может появиться еще один чемпион UFC из России.
11 числа на турнире промоушена под номером 251 выступит Петр Ян, который сразиться с бразильцем Жозе Алдо. На кону боя будет стоять пояс чемпиона организации в легчайшей весовой категории, который стал вакантен после того, как его обладатель Генри Сехудо, победивший на турнире UFC 249 Доменика Круса, объявил о завершении своей карьеры.
Нурмагомедов и Гэтжи также имели все шансы встретиться летом на одном из турниров UFC, однако планы сбила болезнь отца Хабиба — в мае у Абдулманапа Нурмагомедова был диагностирован коронавирус, который дал серьезные осложнения. Отец бойца, который также занимается и его подготовкой, впал в кому, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, перенес инсульт. Несколько дней назад появилась информация, что состояние специалиста, которое изначально оценивалось как крайне тяжелое, улучшилось, он уже может открывать глаза и демонстрировать реакцию на происходящее вокруг.
Согласно словам Даны Уайта, именно состояние Нурмагомедова-старшего помешало его сыну подписать контракт на бой с Гэтжи летом.
Стоит отметить, что американец получил право на бой с Нурмагомедовым после того, как на турнире UFC 249, который состоялся в ночь с 9 на 10 мая, одолел своего соотечественника Тони Фергюсона.
Во всей этой истории примечательно следующее — турнир должен был пройти 18 апреля, а вместо Джастина в октагон должен был выйти именно Хабиб. До этого бой Фергюсона и Нурмагомедова срывался четырежды.
Однако турнир был перенесен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, и бой стал невозможен для россиянина — в этот момент шел священный для мусульман месяц Рамадан, и Нурмагомедов придерживается правила не выходить на поединок в это время. Таким образом, встреча с Фергюсоном сорвалась в пятый раз, и теперь шансы на ее проведение совсем призрачные.
Позднее выяснилась еще одна весьма интересная деталь. Дана Уайт рассказал, что у ирландца Конора Макгрегора, который не так давно в третий раз объявил о завершении карьеры, была возможность встретиться с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.
А значит, был и шанс получить право на бой с Нурмагомедовым, реванша, которого Макгрегор пытается добиться с осени 2018 года, когда россиянин победил его, применив удушающий прием.
«У Конора была возможность принять участие в турнире UFC 249. Он отказался быть резервистом на тот случай, если бой Хабиба с Тони сорвется. Макгрегор заявил, что он не тот боец, который может быть запасным вариантом. Если бы он принял предложение, то сейчас претендовал бы на титульный бой. Он не согласился, а Гэтжи согласился. Вот и вся история», — приводит слова Уайта ESPN.
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Комментарии
MMA , Статьи , Тони Фергюсон , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов , Генри Сехудо
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