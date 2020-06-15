Фергюсон вызвал на бой Макгрегора 

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон бросил вызов бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.
«Понедельник Макнаггетса. Вернем UFC былое величие», — написал Фергюсон в своём Instagram.
7 июня Макгрегор в третий раз заявил о завершении спортивной карьеры. На профессиональном уровне ирландец одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. Фергюсон в последнем поединке Джастину Гэтжи.
Ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова заявил, что не верит, что Макгрегор окончательно завершил карьеру.