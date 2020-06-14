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Менеджер Хабиба оскорбил Макгрегора 

Газета.Ru и ещё 9 4 часа назад
Менеджер Хабиба оскорбил Макгрегора
Фото: Газета.Ru
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз высказался о решении ирландца Конора Макгрегора завершить карьеру.
Представитель россиянина заявил, что экс-чемпион UFC мог бы провести поединок против Тони Фергюсона или Хорхе Масвидаля.
"Активничай, я хочу видеть твою активность. Помните, он любил говорить, что мы все… Ну и что вы думаете? Месть та еще сучка.
Завершение карьеры? Да он все та же проститутка, ему просто нужно внимание", — цитирует Абдель-Азиза TMZ.
Ирландец становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Макгрегор провел в профессиональной карьере 26 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В своем последнем бою в промоушене он одержал победу над американцем Дональдом Серроне техническим нокаутом. За время выступления в смешанных единоборствах (MMA) ирландец дважды заявлял об уходе из спорта.
Ранее менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов высказался о решении Макгрегора завершить карьеру.
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Комментарии 1
MMA , Тони Фергюсон , Хорхе Масвидаль , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Дональд Серроне , Ризван Магомедов
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