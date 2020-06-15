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«Доила коров, спала на полу». Единственная украинка в UFC — о тяжёлой жизни 

Чемпионат.com и ещё 2 3 часа назад
«Доила коров, спала на полу»
Фото: @maryna_moroz_ufc
Украинская спортсменка Марина Мороз, выступающая в UFC в женской минимальной весовой категории, рассказала о тяжёлой жизни, которую ей приходилось вести, пока она не подписала контракт с организацией.
«Многие не знают о моей тяжёлой жизни до UFC. И о том, через что мне пришлось пройти, когда я попала в UFC. Я показываю только лучшие моменты в своём «инстаграме».
До восьми боёв в UFC у меня никогда не брали интервью на Украине, у меня не было спонсоров. Я единственная девушка с Украины в UFC. Я много работала всё время. Многие лгали мне, использовали меня. Мне даже приходилось жить в кладовой спортзала и спать на полу.
Тяжелее всего мне было на протяжении 10 лет, когда я работала на ферме. Я доила коров, работала в саду, разгружала машины с зерном. Но у меня была мечта, я хотела заниматься профессиональным спортом.
Вы спросите, как можно было работать и тренироваться? Это было тяжело, но я нашла в себе силы», — написала спортсменка в своём «инстаграме».
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