«Доила коров, спала на полу»

Украинская спортсменка Марина Мороз, выступающая в UFC в женской минимальной весовой категории, рассказала о тяжёлой жизни, которую ей приходилось вести, пока она не подписала контракт с организацией.

«Многие не знают о моей тяжёлой жизни до UFC. И о том, через что мне пришлось пройти, когда я попала в UFC. Я показываю только лучшие моменты в своём «инстаграме».

До восьми боёв в UFC у меня никогда не брали интервью на Украине, у меня не было спонсоров. Я единственная девушка с Украины в UFC. Я много работала всё время. Многие лгали мне, использовали меня. Мне даже приходилось жить в кладовой спортзала и спать на полу.

Тяжелее всего мне было на протяжении 10 лет, когда я работала на ферме. Я доила коров, работала в саду, разгружала машины с зерном. Но у меня была мечта, я хотела заниматься профессиональным спортом.

Вы спросите, как можно было работать и тренироваться? Это было тяжело, но я нашла в себе силы», — написала спортсменка в своём «инстаграме».