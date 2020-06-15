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Узбекский боец UFC рассказал о работе таксистом в Нью-Йорке 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Адашев рассказал о работе таксистом в Нью-Йорке
Фото: @ufcrussia
Узбекский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Заррух Адашев рассказал о работе таксистом в Нью-Йорке. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Адашев вспомнил, как устроился на подработку в 2012 году. Он обратил внимание на случай, когда пассажиры чуть не обокрали его, потребовав отключить счетчик оплаты. «Ко мне в машину сели парни, видно, что уличные. Начали угрожать. Я сразу взял телефон, начал набирать номер, а они: "Стой, все, не надо выключать". Сел обратно, и мы поехали», — поделился подробностями боец.
27-летний спортсмен добавил, что рассказал им о выступлениях в смешанных единоборствах. «Оказалось, что они тоже смотрят UFC. Довез их до места, они заплатили и еще 20 долларов оставили мне чаевыми», — подытожил он.
Адашев провел свой дебютный поединок в UFC 13 июня. Он проиграл американцу Тайсону Нэму нокаутом. Всего на счету узбекского бойца три победы и два поражения в MMA.
Ранее 15 июня украинская девушка-боец UFC Марина Мороз рассказала о жизни до спортивной карьеры. Мороз вспомнила время, когда ей приходилось работать на ферме: доить коров и разгружать машины с зерном.
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