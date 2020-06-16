Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 5
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
2 2
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
1 2
Унион Унион
14 июня

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Майнц
Майнц
0 1
Аугсбург Аугсбург
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Байер Байер
16 июня

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
19:30
Вольфсбург Вольфсбург
Вердер
Вердер
21:30
Бавария Бавария
Унион
Унион
21:30
Падерборн 07 Падерборн 07
17 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:30
Шальке-04 Шальке-04
Боруссия Д
Боруссия Д
21:30
Майнц Майнц
Аугсбург
Аугсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
20 июня

Бундеслига

3 из 9
Все матчи
Фортуна
Фортуна
16:30
Аугсбург Аугсбург
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Майнц
Майнц
16:30
Вердер Вердер

Сталлоне готов продать Макгрегору часть акций UFC 

Мир24 1 час назад
Сталлоне готов продать Макгрегору часть акций UFC
Фото: Mir24.tv / Игорь Медведев
Конор Макгрегор наслаждается «выходом на пенсию», играя в гольф и ловя рыбу в своем роскошном поместье.
Недавно боец обиделся на UFC, которая не дала ему побороться с интересными ему соперниками, и объявил о завершении карьеры.
После третьего за четыре года прощания с карьерой бойца ММА, Макгрегор показывает в Instagram некоторые из новых увлечений. И это не бизнес на виски или линия одежды, как многие ожидали.
Ирландец использует свободное время, чтобы отрабатывать приемы игры в гольф и ловить рыбу в своем поместье.
В поддержку ирландца выступил Сильвестр Сталлоне — он заявил, что Конор «абсолютно» достойных кандидат на долю от бизнеса UFC, он даже готов продать Макгрегору часть своих акций.
Когда Макгрегор в марте 2019 года объявил об уходе из спорта, президент UFC Дана Уайт признался, что Макгрегор «застрял на этой штуке и просто хочет получить часть собственности компании».
А Сталлоне, который является одним из 23 держателей акции UFC на вопрос TMZ Sports, заслужил ли Макгрегор долю в бизнесе ответил, что тот как никто заслуживает этого.
По его словам, Макгрегор привлек к UFC больше внимания, чем любой другой боец за всю его историю, так что актер готов поделиться с ирландцем-пенсионером частью своих акций.
Глава UFC Дана Уайт выразил недовольство тем, как Макгрегор в очередной раз решил свернуть свою карьеру. По его мнению, именно Макгрегор упустил шанс, который ему давали, предлагая сразиться с Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона в легком весе.
Видео дня. «Формула-1» вместо России может состояться в Португалии
Мир24: последние новости
Менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал о состоянии отца бойца Менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал о состоянии отца бойца В главном бое турнира UFC в Лас-Вегасе Кальвильо одолела Ай В главном бое турнира UFC в Лас-Вегасе Кальвильо одолела Ай Жена Вячеслава Дацика рассказала, с кем у ее мужа будет следующий бой Жена Вячеслава Дацика рассказала, с кем у ее мужа будет следующий бой
Комментарии
MMA , Тони Фергюсон , Дана Уайт , Сильвестр Сталлоне , Конор Макгрегор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Было за ночь 12 раз с Памелой Андерсон»
«Было за ночь 12 раз с Памелой Андерсон»
Тренер группы Тутберидзе раскрыла цены на занятия
Тренер группы Тутберидзе раскрыла цены на занятия
«Смени пластинку, аутсайдер»: Роднину обвинили в хамстве
«Смени пластинку, аутсайдер»: Роднину обвинили в хамстве
Тутберидзе прокомментировала новое назначение Плющенко
Тутберидзе прокомментировала новое назначение Плющенко
«На спектаклях падал, нес всякую ерунду»
«На спектаклях падал, нес всякую ерунду»
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
00:50
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
Гандбол
«Овечкин влился в общий хор дураков»
00:45
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Хоккей
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Ягудин объяснил скандальное высказывание
02:19
Ягудин объяснил скандальное высказывание
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение