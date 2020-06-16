Сталлоне готов продать Макгрегору часть акций UFC 

Конор Макгрегор наслаждается «выходом на пенсию», играя в гольф и ловя рыбу в своем роскошном поместье.

Недавно боец обиделся на UFC, которая не дала ему побороться с интересными ему соперниками, и объявил о завершении карьеры.

После третьего за четыре года прощания с карьерой бойца ММА, Макгрегор показывает в Instagram некоторые из новых увлечений. И это не бизнес на виски или линия одежды, как многие ожидали.

Ирландец использует свободное время, чтобы отрабатывать приемы игры в гольф и ловить рыбу в своем поместье.

В поддержку ирландца выступил Сильвестр Сталлоне — он заявил, что Конор «абсолютно» достойных кандидат на долю от бизнеса UFC, он даже готов продать Макгрегору часть своих акций.

Когда Макгрегор в марте 2019 года объявил об уходе из спорта, президент UFC Дана Уайт признался, что Макгрегор «застрял на этой штуке и просто хочет получить часть собственности компании».

А Сталлоне, который является одним из 23 держателей акции UFC на вопрос TMZ Sports, заслужил ли Макгрегор долю в бизнесе ответил, что тот как никто заслуживает этого.

По его словам, Макгрегор привлек к UFC больше внимания, чем любой другой боец за всю его историю, так что актер готов поделиться с ирландцем-пенсионером частью своих акций.