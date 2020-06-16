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Хабиб анонсировал заявление о своем будущем 

Газета.Ru 2 часа назад
Хабиб анонсировал заявление о своем будущем
Фото: РИА Новости
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов анонсировал заявление о своем будущем.
На странице в Instagram боец опубликовал совместную фотографию с двоюродным братом Абубакаром Нурмагомедовым и другом Зубайрой Тухуговым.
"Эти двое хотят все лето пахать и вернуться в начале осени (сентябрь), пожелаем им удачи. А насчет своего будущего я скоро сделаю заявление", — написал Нурмагомедов.
В своей карьере Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. В следующем бою в UFC россиянин должен встретится с временным чемпионом в легком весе американцем Джастином Гэтжи.
Ранее глава UFC Дана Уайт назвал место проведения боя Нурмагомедова.
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MMA , Дана Уайт , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов
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