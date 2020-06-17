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Гэтжи пообещал Макгрегору ад в октагоне

Lenta.ru
6 часов назад
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Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи допустил, что ирландец Конор Макгрегор может вернуться в спорт ради поединка с ним. Об этом он рассказал в эфире ESPN.
Гэтжи пообещал Макгрегору ад в октагоне
Фото: Lenta.ruLenta.ru
31-летний американец считает, что в случае его победы над россиянином Хабибом Нурмагомедовым и завоеванием пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), Макгрегор вновь вернется в спорт ради титульного поединка. При этом Гэтжи признался в желании «дать по морде» ирландцу.
По мнению Гэтжи, он обладает куда большей выносливостью в октагоне, чем бывший чемпион. «Думаю, Конор способен выдать три раунда, но дальше для него начнется настоящий ад. И он вряд ли хочет через него пройти», — убежден американец.
Ожидается, что Гэтжи подерется с действующим обладателем титула Нурмагомедовым в сентябре. В мае американец нокаутировал Тони Фергюсона, считавшегося основным претендентом на бой с россиянином.
Макгрегор объявил об уходе из MMA 7 июня. Это стало третьим подобным заявлением со стороны ирландского бойца.
Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Свой последний поединок он провел в январе, нокаутировав за 40 секунд американца Дональда Серроне в рамках поединка в полусредней весовой категории.
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MMA,Джастин Гэтжи,Дональд Серроне,Тони Фергюсон,Конор Макгрегор
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