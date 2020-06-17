Гэтжи пообещал Макгрегору ад в октагоне

31-летний американец считает, что в случае его победы над россиянином Хабибом Нурмагомедовым и завоеванием пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), Макгрегор вновь вернется в спорт ради титульного поединка. При этом Гэтжи признался в желании «дать по морде» ирландцу.

По мнению Гэтжи, он обладает куда большей выносливостью в октагоне, чем бывший чемпион. «Думаю, Конор способен выдать три раунда, но дальше для него начнется настоящий ад. И он вряд ли хочет через него пройти», — убежден американец.