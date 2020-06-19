Загадка Хабиба: чем займется чемпион UFC

Нурмагомедов озадачил фанатов интригующим анонсом, который может означать скорое завершение карьеры.

Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе продолжает переговоры по поводу осеннего объединительного боя с временным чемпионом Джастином Гейтжи, однако боец все последние годы намекает на скорое завершение спортивной карьеры. Тяжёлая болезнь отца, на протяжении всего его жизненного пути являющегося главным наставником, также может повлиять на его уход из спорта. Ждёт ли чемпиона стремительная политическая карьера, глобальные бизнес-проекты или он ещё проведёт несколько защит пояса, в том числе и столь ожидаемый реванш с Конором Макгрегором

16 июня Нурмагомедов опубликовал в Instagram загадочный пост. Под фотографией после тренировки с двоюродным братом Абубакаром Нурмагомедовым и близким другом Зубайрой Тухуговым, он написал, что в ближайшее время сделает заявление относительно своего будущего.

«Эти двое хотят всё лето пахать и вернуться в начале осени (сентябрь). Пожелаем им удачи. А насчёт своего будущего я скоро сделаю заявление», — слова Хабиба намекают, что ему, возможно, скоро пахать уже не придётся.

По пути Бату Хасикова

Одним из вариантов карьеры Нурмагомедова после ухода из спорта является политика. Чемпион пользуется невероятной популярностью и авторитетом в Дагестане, на волне которых может со временем стать и главой республики, после того как получит необходимый опыт. За примерами ходить далеко не надо. Его коллега по бойцовскому цеху кикбоксёр Бату Хасиков сначала добился всероссийской известности под крылом промоутерской компании FIGHT NIGHTS, потом стал сенатором от Калмыкии, а с прошлого года возглавил республику. Боксёра Мэнни Пакьяо прочат на пост президента Филиппин.

По информации телеграм-канала «Незыгарь», кандидатура Нурмагомедова рассматривается в перспективе на пост главы Республики Дагестан наряду с миллиардером Сулейманом Керимовым . Каденция нынешнего главы республики Владимира Васильева заканчивается в 2023 году и за три года боец мог бы пройти все ступени подготовки.

«Есть пример Чечни, когда молодой и амбициозный Рамзан Кадыров доказал права на лидерство. Учитывая, что Дагестан — республика молодая, востребованность молодого лидера тут в разы актуальней. Спортивные достижения для Кавказа не пустой звук. То есть человек показывает своим примером, что он не мнимый герой, не купил и не украл. У президента России Владимира Путина с Нурмагомедовым особый уровень уважения и доверия. Но это всё поэзия. А проза — это тренд на запрос лидера как медийной фигуры; чья задача мобилизовать людей на позитивную повестку и подпитывать ее своей энергетикой. Чем более это медийная фигура, чем больше она зависит от рейтингов, от настроения людей, тем актуальнее будет ответ и на запрос граждан», — говорится в сообщении канала.

Также автор утверждает, что Хабиба рассматривают на пост советника президента РФ по спорту и молодёжной политике с активной вовлечённостью в проблемы Дагестана. Может он получить пост и в правительстве республики и за имеющееся время пройти несколько управленческих ступеней и базовую школу руководителя.

Бизнес-проекты

По словам отца Абдулманапа Нурмагомедова, за годы выступлений Хабиб заработал около $100 млн и уже успешно участвует в нескольких бизнес-проектах. Один из них — промоутерская компания GFC, которой он руководит совместно с владельцем бренда Gorilla Игорем Кимом . Как сообщил недавно «Интерфакс», Нурмагомедов стал владельцем 25 процентов акций компании «Первый мобильный», зарегистрированной в Москве в мае этого года. Помимо Нурмагомедова четверть акций принадлежит бизнесмену Марку Горскому, который является совладельцем и руководителем нескольких компаний, а в феврале зарегистрировал ООО «Хабиб Телеком». Также Нурмагомедов вкладывает деньги и в другие отрасли, в том числе в сельское хозяйство.

«Умные люди посоветовали мне, что если и вкладываться, то в разные отрасли. Бизнес — это не спорт. И если в спорте тренировки всё равно оправдываются, здесь много факторов, которые от тебя не зависят. Можно прогореть. Есть отрасли, над которыми я работаю. Первое — сельское хозяйство, ведь родился и вырос в селе. Сам работал в огороде, ухаживал за коровами. Сейчас занимаюсь парниками — помидоры, огурцы», — рассказывал боец в интервью Дмитрию Губерниеву.

Кроме того Хабиб недавно анонсировал некий интересный совместный проект со своим менеджером Ризваном Магомедовым . Возможно, речь также идёт о бизнесе, который постепенно выходит на первый план по мере того, как бойцовская карьера Нурмагомедова стремится к завершению.

Продолжение спортивной карьеры

Однако политика и бизнес ещё могут подождать год, а бои, которые пока приносят хорошие деньги и славу уже не вернутся. Именно поэтому Нурмагомедов не торопится вешать перчатки на гвоздь, хоть и в последнее время проводит по одному бою в год. В любом случае для сохранения пояса ему надо провести до конца года защиту против временного чемпиона Джастина Гейтжи, который как и Нурмагомедов находится под крылом менеджера Али Абдель-Азиза. Переговоры о бое уже ведутся, а его проведение планируется в Объединённых Арабских Эмиратах, где год назад Хабиб защитил титул против Дастина Порье.

В случае успеха в поединке с очередным стилистически удобным ударником Нурмагомедов может провести и долгожданный реванш с Конором Макгрегором и напоследок сорвать большой куш в 2021 году, когда зрители снова смогут заполнять огромные залы. Этот бой с шикарным бекграундом может стать самым кассовым в истории промоушена, а победа Хабиба доведёт его рекорд до 30-0. На этой красивой цифре он давно мечтает остановиться и остаться в истории UFC, как первый непобеждённый чемпион.