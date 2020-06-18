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Тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал, что отец спортсмена вылечился от COVID-19 

ТАСС и ещё 11 1 час назад
Тренер Нурмагомедова рассказал об излечении его отца
Фото: ТАСС
Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов вылечился от COVID-19 и идет на поправку. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Хавьер Мендес.
"Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку. И потом еще мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенес. Я, конечно, переживаю, у меня даже слезы наворачиваются", — сказал Мендес.
"Хочу, чтобы такой великий человек выздоровел", — добавил специалист.
Отец Хабиба снова впал в кому
Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме. Как сообщал ТАСС источник, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Хабиб Нурмагомедов позднее подтвердил, что у его отца обнаружили коронавирус.
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