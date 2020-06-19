Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 5
Вердер Вердер
Герта
Герта
1 4
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Фортуна
Фортуна
0 1
Боруссия Д Боруссия Д
14 июня

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Майнц
Майнц
0 1
Аугсбург Аугсбург
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Байер Байер
16 июня

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 0
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
1 0
Падерборн 07 Падерборн 07
Фрайбург
Фрайбург
2 1
Герта Герта
17 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Шальке-04 Шальке-04
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 2
Фортуна Фортуна
Боруссия Д
Боруссия Д
0 2
Майнц Майнц
20 июня

Бундеслига

3 из 9
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Вердер Вердер
Бавария
Бавария
16:30
Фрайбург Фрайбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Унион Унион

Волков: не понимаю, как вернусь в Москву 

Чемпионат.com 47 минут назад
Волков: «Не понимаю, как вернусь в Москву»
Фото: РИА Новости
Боец UFC Александр Волков признался, что ещё не понимает, как будет возвращаться из США в Россию и какие процедуры при этом ему придётся пройти.
«Сейчас я не знаю, придётся ли мне потом проходить карантин или быть на самоизоляции. Здесь нас часто тестируют. Не совсем понимаю, как вернусь в Москву и что будет с карантином. Посмотрим», — сказал Волков на пресс-конференции, посвящённой предстоящему турниру.
Напомним, в ночь с 20 на 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 3. В его главном событии встретятся Александр Волков и Кёртис Блейдс.
Для россиянина этот бой станет первым в 2020 году. Последний раз он появлялся в октагоне в ноябре 2019 года, когда победил Грега Харди.
Видео дня. Роналду сглазили: он проиграл второй финал подряд
Чемпионат.com: последние новости
«Доила коров, спала на полу». Единственная украинка в UFC — о тяжёлой жизни «Доила коров, спала на полу». Единственная украинка в UFC — о тяжёлой жизни Россиянка Куницкая назвала имя следующей соперницы в UFC Россиянка Куницкая назвала имя следующей соперницы в UFC Блейдс рассказал о плане на поединок с Волковым Блейдс рассказал о плане на поединок с Волковым
MMA , Кертис Блейдс , Александр Волков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая ждет ребенка
Липницкая ждет ребенка
«Было за ночь 12 раз с Памелой Андерсон»
«Было за ночь 12 раз с Памелой Андерсон»
Роман с учеником Тутберидзе: Липницкая ждет ребенка
Роман с учеником Тутберидзе: Липницкая ждет ребенка
«Осталось пристроить мать»: Ургант высмеял Плющенко
«Осталось пристроить мать»: Ургант высмеял Плющенко
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
00:50
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
Гандбол
«Овечкин влился в общий хор дураков»
00:45
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Хоккей
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Ягудин объяснил скандальное высказывание
02:19
Ягудин объяснил скандальное высказывание
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение