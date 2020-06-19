Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 5
Вердер Вердер
Герта
Герта
1 4
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Фортуна
Фортуна
0 1
Боруссия Д Боруссия Д
14 июня

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Майнц
Майнц
0 1
Аугсбург Аугсбург
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Байер Байер
16 июня

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 0
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
1 0
Падерборн 07 Падерборн 07
Фрайбург
Фрайбург
2 1
Герта Герта
17 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Шальке-04 Шальке-04
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 2
Фортуна Фортуна
Боруссия Д
Боруссия Д
0 2
Майнц Майнц
20 июня

Бундеслига

3 из 9
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Вердер Вердер
Бавария
Бавария
16:30
Фрайбург Фрайбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Унион Унион

Фанаты назвали девушку-бойца самой сексуальной в MMA после фото в бикини 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото девушки-бойца в бикини взбудоражили Сеть
Фото: Instagram
Американская боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда выложила в Instagram фотографию в бикини и вызвала восхищение пользователей сети.
Лореда попозировала в купальнике с тигриным принтом и подписала пост словами: «Это глаз тигра». В комментариях фанаты оценили красоту 21-летней спортсменки. «Ты будущая самая горячая чемпионка UFC», «Более потрясающей спортсменки в смешанных единоборствах нет», «Самая сексуальная девушка в MMA», — писали юзеры.
View this post on Instagram

eye of the tiger

A post shared by  Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda) on 

Спортсменка не первый раз делится с подписчиками откровенными снимками. Ее тренировки в белье и фотографии в бикини вызывали осуждение фанатов.
Лореда — обладательница черного пояса по тхэквондо. На ее счету десять побед и семь поражений в смешанных единоборствах. В последнем поединке спортсменка проиграла соотечественнице Илиме-Лэй Макфарлейн.
Видео дня. Роналду сглазили: он проиграл второй финал подряд
Последние новости
Российская социальная сеть добавила рамки на аватар ко Дню медика Российская социальная сеть добавила рамки на аватар ко Дню медика ЦБ рекордно снизил ключевую ставку ЦБ рекордно снизил ключевую ставку Лукашенко заявил о сорванном майдане в Белоруссии Лукашенко заявил о сорванном майдане в Белоруссии
Комментарии
MMA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Было за ночь 12 раз с Памелой Андерсон»
«Было за ночь 12 раз с Памелой Андерсон»
Липницкая ждет ребенка
Липницкая ждет ребенка
Тренер группы Тутберидзе раскрыла цены на занятия
Тренер группы Тутберидзе раскрыла цены на занятия
Жена Кокорина показала откровенное фото
Жена Кокорина показала откровенное фото
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
00:50
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
Гандбол
«Овечкин влился в общий хор дураков»
00:45
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Хоккей
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Ягудин объяснил скандальное высказывание
02:19
Ягудин объяснил скандальное высказывание
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение