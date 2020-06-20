Экс-боец UFC посмеялся над местом Волкова в рейтинге

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Бывший боец смешанного стиля (MMA) американец Чейл Соннен не считает, что российский боец Александр Волков заслуживает свое положение в рейтинге тяжеловесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он рассказал в своем видеоблоге на YouTube.

Соннен посмеялся над позицией россиянина, в шутку предположив, что над составлением рейтинга UFC работают «дядя и тетя Волкова». По мнению Соннена, на счету российского тяжеловеса нет по-настоящему крупных побед. При этом эксперт заявил, что Волков может заставить его изменить позицию, если одолеет американца Кертиса Блэйдса

Бой Блэйдса и Волкова возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе 21 июня. На взвешивании американец оказался тяжелее россиянина на шесть килограммов.

Накануне поединка Блэйдс раскритиковал руководство UFC. Боец считает, что у промоушена есть возможности повысить гонорары спортсменам.

Волков занимает седьмую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. Он провел шесть поединков под эгидой организации, одержав пять побед и потерпев одно поражение. Среди поверженных россиянином бойцов — экс-чемпион UFC бразилец Фабрисиу Вердум. Блэйдс занимает третье место в рейтинге.