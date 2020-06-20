Соперник Волкова раскритиковал «помочившийся» на бойцов UFC 

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кертис Блэйдс жестко высказался в адрес финансовой политики Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) накануне поединка против российского тяжеловеса Александра Волкова. Об этом сообщает Bloody Elbow.
29-летний американец убежден, что UFC располагает необходимыми средствами, чтобы поднять уровень гонораров для спортсменов.
«UFC будто бы мочится на нас, называя это "дождем"», — считает Блэйдс.
Россиянин Волков станет его соперником в главном поединке турнира UFC on ESPN 21 июня.
Ранее стало известно, что бразилец Пауло Коста рассчитывает на титульный поединок против действующего чемпиона в среднем весе Исраэла Адесаньи. Он просит 15 миллионов долларов за бой без учета процента с PPV.
Бойцы UFC регулярно поднимают вопрос о недостаточных выплатах. В частности, проблему озвучивал американец Хорхе Масвидаль, чьи переговоры с организацией зашли в тупик. Лучший боец промоушена Джон Джонс жестко раскритиковал главу UFC Дэйну Уайта за недоплату спортсменам и даже отказался от титула чемпиона.